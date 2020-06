Política

Manini Ríos: "No quiero comentar los dichos. Yo no los hubiera escrito nunca".

El líder de Cabildo Abierto se refirió a los dichos del designado vicepresidente de la ANP, que dijo que sus afirmaciones son de "cuando no estaba en la política".

Cabildo Abierto decidió que Gastón Bianchi, designado como vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, no asuma su puesto, luego de la repercusión pública de algunas expresiones suyas de los últimos meses.

Bianchi había usado términos muy duros en Facebook para referirse a algunos actuales jerarcas, integrantes de la coalición multicolor, según reportó Búsqueda en un informe.

El líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, se reunió con el capitán de navío Gastón Bianchi esta mañana para confirmar la veracidad de sus comentarios, informó radio Universal. Los comentarios de Bianchi aún se pueden leer, ya que su perfil de Facebook es público.



Gastón Bianchi trató de "roedor" a Mieres, de "cerdos castrados" a legisladores y dijo que a Heber "le importan tres carajos los ciudadanos" y solo quiere "engordar" su cuenta bancaria.

"Tuve una reunión personal con el capitán Bianchi para confirmar los dichos, porque más de una vez en distintos medios, y en ese (Búsqueda), han salido cosas que no eran ciertas. En este caso él confirma que fueron escritos por él en otros momentos, otra época, hace un año, cuando no estaba en la política y no pensaba en ser designado, pero reconoce haberlos escrito en el ámbito privado pero quien los recibió los subió a Facebook", dijo Manini.

Hay que aclarar que los comentarios de Bianchi figuran a su nombre en su perfil de Facebook, que al menos hasta esta mañana estaba configurado como perfil público, no privado (a la vista de cualquiera que entre a leerlo, sin necesidad de ser su "amigo" en la red social).

"Le comuniqué que iba a ser sustituido, No va a alcanzar a asumir, recién ayer se había votadp la venia", dijo Manini.

Consultado sobre qué opinaba respecto a lo afirmado, replicó: "No quiero comentar los dichos. Yo no los hubiera escrito nunca".

"Simplemente dijo que escribió en otro momento y que tenía sus razones en ese momento", agregó el senador.

Manini aún no habló con el presidente Luis Lacalle pero le comunicará que Cabildo decidió proponer otra persona para el cargo.