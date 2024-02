Manini: Fuerzas Armadas son “único freno a instituciones antidemocráticas” como el Pit-Cnt

Política

Guido Manini Ríos, senador por el partido Cabildo Abierto (CA) y candidato a la presidencia por dicha fuerza política, incluyó a la central sindical entre las “instituciones antidemocráticas” que tienen “altísima incidencia en la política nacional”.

Según informara el semanario Búsqueda, Manini hizo tales declaraciones el pasado 24 de febrero en un acto partidario celebrado en el Salón Centenario, sito en José Enrique Rodó entre Minas y Carlos Roxlo.

Entre otros asuntos, en el acto se abordó la propuesta de “sacar a los militares a patrullar en las calles”.

Esa guadianesca idea surge cíclicamente en épocas electorales, y fue reflotada recientemente por algunos actores del oficialismo.

Consultado al respecto, Manini aclaró que ese no es uno de los “temas fundamentales” para Cabildo Abierto, pero consideró que, como excomandante en jefe del Ejército, con 46 años de trayectoria en la institución, tiene credenciales más que suficientes para pronunciarse al respecto. En ese sentido, ratificó la postura que ya había adelantado en anteriores declaraciones, y que apuntan a que esa no es la solución para el problema de la seguridad.

“Un militar patrullando las calles con un fusil de alta letalidad, un fusil que de ser accionado puede llegar a generar daños colaterales gravísimos... no es la solución”, manifestó.

Asimismo, consideró que esa participación sobrecargaría de tareas al Ejército y no redundaría en una baja del delito. “¿Qué va a pasar después de tres o cuatro meses?”, preguntó, para responderse luego: “Se va a empezar a desprestigiar y a quemar ese cartucho, esa última carta que son las Fuerzas Armadas”.

A continuación, Manini expuso su pensamiento acerca del rol de las Fuerzas Armadas en un contexto de democracia, y sus palabras textuales, según el citado medio, fueron las siguientes:

“En este país hay instituciones antidemocráticas que tienen altísima incidencia en la política nacional, que tienen solo un freno para no pasar determinada raya: son las Fuerzas Armadas ese freno. Una institución, y lo pongo, como el Pit-Cnt, ¿quién los va a parar de que hagan lo que quieran en el país y que entren a la Casa de Gobierno y que quieran imponer esto y lo otro? ¿Por qué no lo hacen? Porque siempre está la posibilidad de accionar a las Fuerzas Armadas”.

“Los ambientalistas aquellos de Gualeguaychú, ¿por qué no cruzaron el río Uruguay y volaron la planta de UPM? ¿Por qué no lo hicieron? ¿A qué le tenían miedo? A que se accionaran las Fuerzas Armadas. Los Sin Tierra de Brasil, ¿por qué no invaden Uruguay y se meten en Artigas o en Rivera a repartir tierras? Porque saben que hay Fuerzas Armadas que pueden accionar”.

“El día que se desprestigie y se queme ese cartucho no van a estar más las Fuerzas Armadas y va a quedar un gobierno muy democráticamente elegido pero sin posibilidades de imponer el cumplimiento de la Constitución de la República”, dijo Manini, quien consideró que “no es bueno quemarlo [el cartucho] en algo que va a ser inefectivo, claramente”.

Para el militar retirado, las Fuerzas Armadas pueden aportar “muchísimo” en materia de seguridad, “pero no patrullando en forma totalmente estéril las calles, que es lo que quieren vender algunos políticos, porque saben que a la gente le gusta. Porque Juan Pueblo se imagina que va a tener a un soldado parado en su puerta con el fusil”, advirtió.