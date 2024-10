Manini: “Tenemos la expectativa de una votación mejor a la que nos dan las encuestas”

Elecciones 2024

Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, votó sobre las 13:00 horas en la escuela Argentina nº 2 (Colonia y Cuareim).

Tras sufragar, expresó su deseo de que “el pueblo uruguayo tenga la sabiduría” de elegir lo mejor para el destino del país. “No hay otra razón para la política que mejorar la vida de los uruguayos”, sostuvo.

“Tenemos la expectativa de una votación mejor de la que dan las encuestas; eso percibimos en la calle, pero vamos a estar donde la gente decida. En donde estemos vamos a levantar nuestras banderas, seguridad, política de drogas, defensa de los deudores. Son banderas que vale la pena mantener en alto y van más allá de la posición que podamos tener”, manifestó.

En cuanto a la herramienta de los allanamientos nocturnos, que se dirime en plebiscito este domingo, señaló que en su opinión “es una herramienta útil, y que no sería bueno privar de ella a las fuerzas del orden”, pero no es per se una solución al problema de la inseguridad.

En cuanto a la campaña electoral, dijo que fue “baja en cuanto a debates”, y manifestó su deseo de que en un eventual balotaje, con el debate obligatorio por ley, esa situación mejore.

Posteriormente, dijo que lamentó no haber recibido apoyo para su proyecto de ley contra la usura, y que esa falta de respaldo provino “tanto de la coalición como del Frente Amplio”, pese a que “los abusados por los usureros son de todos los partidos”.