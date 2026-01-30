Manini: “Gente de la coalición cree que, cuanto peor le vaya a Orsi, mejor le irá a ellos”

Política

Montevideo Portal

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuestionó el desempeño del gobierno en su primer año y marcó distancia tanto del oficialismo como del resto de la oposición, al sostener que su partido seguirá ocupando un lugar “diferente” en el escenario político.

En entrevista con el semanario Crónicas, el exsenador afirmó que en los principales temas que preocupan a la población “no ha habido avances ni se ha marcado un camino claro”. “Creo que ha sido un año con gusto a poco. En los temas que realmente afectan a la calidad de vida de la gente y que preocupan a nuestra población, no ha habido avances y tampoco se ha marcado un camino claro de hacia dónde se va a ir”, señaló.

En ese marco, sostuvo que el Poder Ejecutivo transmite una imagen errática y advirtió sobre las consecuencias políticas de ese escenario. “Esto genera una imagen de un gobierno que no da la talla y eso no es bueno, porque creemos que la única forma de afrontar los desafíos del mundo actual es encolumnarnos todos detrás del gobierno, sea del signo que sea”, expresó.

Consultado por las críticas de blancos y colorados a Cabildo Abierto por votar junto al Frente Amplio en algunos proyectos clave, Manini Ríos habló de “hipocresía”. “En las cosas esenciales, blancos y colorados no tienen mayores diferencias con el FA. Esas son las cosas que a la gente le cambia la vida. Insinuar y presentar que ha habido una suerte de pacto entre Cabildo Abierto y el FA es hipócrita”, afirmó.

El dirigente explicó que su partido vota lo que considera positivo, sin acuerdos ocultos ni contraprestaciones. “Cabildo ha buscado actuar con seriedad y responsabilidad. Si votó determinados artículos de la Ley de Presupuesto o de la Rendición de Cuentas, lo hizo convencido de que era necesario votar esos artículos. No votamos por ningún pacto y no pedimos nada a cambio”, subrayó.

Manini Ríos también apuntó contra sectores de la coalición que, a su entender, aún no procesaron la derrota electoral. “Hay gente de la coalición que no asumió la derrota y cree que, cuanto peor le vaya a Orsi, mejor les irá a ellos. Sería muy torpe de nuestra parte darle al FA en bandeja el argumento de que no cumplen con sus promesas electorales porque la oposición no le votó el Presupuesto”, afirmó.

De cara a las elecciones de 2029, evitó definiciones sobre posibles alianzas, pero dejó en claro que su partido mantendrá su perfil propio. “Cabildo Abierto va a seguir con su impronta diferente a los que hoy integran el FA y la coalición. Nosotros, como partido, nos debemos a nuestra gente y a nuestra militancia”, concluyó.

Montevideo Portal