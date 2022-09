Manini: “Después de lo que se dijo del tema Carrera, (Calabria) quedó en falsa escuadra”

Política

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió este jueves a la renuncia del exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior Luis Calabria luego de que saliera a la luz que realizó una consulta oftalmológica en el Hospital Policial. En primer lugar, el legislador recordó que desde un principio quiso “llevar las cosas a su lugar”, en el sentido de investigar “lo importante” y no lo “accesorio”.

En diálogo con FM Del Sol, Manini opinó que “hay que saber diferenciar las cosas” y que si se pone foco en lo “accesorio” se pierde la perspectiva de lo esencial, que a su entender es investigar el caso que terminó con un ciudadano paralítico por un disparo que presuntamente provino de la casa en la que estaban jerarcas policiales.

“En todo este caso Charles Carrera, y con esto no estoy exonerándolo de ningún tipo de responsabilidad, lo esencial es la investigación del balazo que recibió Víctor Hernández en La Paloma. Eso es lo esencial y lo que no se hizo en 10 años, eso es lo grave. ¿Con su actitud el senador buscó encubrir a alguien o algo? Bueno, esa es la pregunta. Si se atendió o no en el Hospital Policial es totalmente lateral”, indicó.

“Seguramente hay responsabilidades administrativas y tendrá la oportunidad de hacer las explicaciones del caso, pero, honestamente, dada la magnitud del tema que estamos tratando, esto es como aquel caso del Al Capone que lo ponen preso por no pagar los impuestos y no por todo lo que hizo en su vida. El tema central es el otro, lo que sucedió en La Paloma, y no perdernos en cosas laterales”, expresó.

Consultado sobre si le pareció exagerada la renuncia de Calabria, Manini contextualizó la situación y dijo que “después de todo lo que se dijo del tema Carrera, la posición de él quedó en falsa escuadra”.

“Honestamente, no critico lo que hizo, lo que no hizo, habría que ver si pagó la consulta o no. Es algo tan secundario, que no sé si ameritaba una renuncia por eso, lo que pasa es que después de todo lo que se dijo por el otro caso, quedó en posición de debilidad. Es un tema personal de él, tengo entendido que las propias jerarquías no querían que renunciara y que se sintió obligado dado lo que se habló del tema anterior”, consideró.

En otros asuntos, el líder cabildante informó que en las próximas horas se reunirá con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para conocer de cerca el plan que tiene la cartera con respecto a la seguridad y poder “estar desde adentro”. No obstante, dijo que “no está conforme” con los resultados actuales.

“Lo que está ocurriendo no es aceptable por los uruguayos. Merecemos vivir en mejores condiciones. Yo entiendo que estamos mejor que en los últimos años y administraciones anteriores; estamos mejor, en el sentido de que hay una nueva actitud, un trabajo más efectivo en cuanto a la represión del narcotráfico, pero claramente los resultados no son los mejores porque estamos ante una ola de violencia inusitada que no se ha podido detener”, señaló.

“Creo que si los resultados no van dando los números y la realidad que uno quiere, hay que hacer cambios. Creo que es claro que, si hacemos lo mismo, las cosas van a seguir siendo iguales. Más allá de cambios en las personas, cambios en las estrategias, en los procedimientos”, añadió.

“Personalmente vamos a tener una reunión en la que vamos a estar por dentro de ese plan. Estuve en contacto con el ministro en las últimas horas porque me llamó y me invitó a explicarme bien todos los detalles del plan, vamos a acceder a eso y vamos a estar por dentro de qué es lo que se prevé hacer”, comunicó.

“Más allá del plan en sí, porque a veces el plan es muy lindo y la realidad es otra, es claro que los resultados hasta el día de hoy no son los mejores. Entonces, hay que ver, capaz que el plan requiere cierto tiempo. Hay previsiones, hay efectos inmediatos que después van a ir bajando y se va a ir normalizando la situación, quizás eso está previsto y es parte del plan, no sé. Nosotros en general no queremos ser un obstáculo ni un elemento crítico, yo siempre soy de dar carta de crédito y tiempo para que las cosas que se procesan tengan el resultado que se quiere, pero indudablemente que en estos últimos días ha habido una escalada de violencia que a todos no preocupa”, concluyó.