Manifestantes en La Paloma piden “amnistía” a Intendencia de Rocha ante impuesto “abusivo”

Política

Un grupo de propietarios de viviendas en distintos balnearios de Rocha se concentraron en La Paloma para movilizarse en reclamo por un nuevo impuesto establecido por la Intendencia de Rocha a la “edificación inapropiada” que “grava toda construcción que se hizo en forma irregular”, tal como lo describió el intendente Alejo Umpiérrez.

Uno de los vecinos que se movilizaron dijo a Jony Casella, corresponsal de Montevideo Portal en el departamento, dijo que “se han intentado llevar adelante algunas tratativas con la Intendencia, a los efectos de que se flexibilice el plazo y se produzca algún tipo de amnistía para aquellos que no pudieron suscribir los acuerdos correspondientes, en el pequeño plazo que se dio”.

“A la fecha no hemos tenido ninguna respuesta positiva, e incluso se nos dijo en una reunión que se tuvo en la Intendencia que no había, al día de hoy, posibilidades de solución alguna”, afirmó el propietario.

“Hay que aclarar que los vecinos pretenden regularizar la situación; este impuesto impide que muchos puedan cumplir con la contribución inmobiliaria, ya que está ligado al pago del impuesto y hay situaciones complicadas para personas de bajos recursos para poder regularizar sus construcciones”, agregó el hombre.

Por su parte, Umpiérrez se refirió a la manifestación y dijo: “Volvemos a reiterar, el que quiere ser escuchado, no necesita gritar. Somos una intendencia de puertas abiertas; acostumbro a reunirme de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, recibiendo hora a hora a delegaciones de distintos ciudadanos que plantean distintos tipos de inquietudes. En este caso, jamás se nos planteó una reunión”.

“De todas maneras, cuando se nos plantean tiempos de espera, ya los tiempos se cumplieron. El gobierno lo comunicó ampliamente por todos los medios de difusión, en su pauta oficial, en los medios de prensa, además de en las redes, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que había un plazo para presentar la declaración de las construcciones ilegales”, dijo.

Señaló que el trámité “no requería siquiera arquitecto ni agrimensor” que avalara las pruebas, “sino era decir: ‘tengo una construcción ilegal, esta es la documentación que acredita mi titularidad, mi vinculación con el inmueble y después, durante todo el 2024, regularizar”.

“Esto viene porque simplemente hemos constatado un altísima evasión tributaria, más de 3.500 padrones, en los balnearios y en las zonas de más poder adquisitivo de la costa de Rocha: Punta del Diablo, La Pedrera, La Paloma, especialmente en las zonas de La Serena. Nosotros no tocamos las partes obreras, donde reconocemos que hay distintas situaciones de vida, que pueden generar la necesidad de una vivienda en condiciones irregulares”, afirmó el intendente.

“Pero nos parece que, para casas de veraneantes, gente que viene a hacer una inversión, a disfrutar del verano, alquilar esas casas y después naturalmente y con mucha razón, demandar mejoras en los balnearios —que además hemos hecho una fortísima inversión como nunca se ha hecho en la historia de los balnearios— no se tiene legitimidad para ello si no se tributa correspondientemente. Hasta ahora venían pagando, casas de muy importante valor económico, incluso en la primera línea del mar, pagando 12, 15 o 16 mil pesos. Eso no nos parece justo para con aquellas personas que están regularizadas y que han cumplido todos los requisitos legales”, añadió Umpiérrez.