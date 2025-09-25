Policiales

Manifestantes cortaron los accesos a Montevideo por la muerte del barbero del Cerro

Un grupo de personas realizó una manifestación en la tarde de este jueves en los accesos a Montevideo en reclamo de justicia por el asesinato del joven de 27 años en la Fortaleza del Cerro. La víctima se llamaba Gonzalo de Castro y tenía una barbería.

Según informó el periodista Leo Sarro en su cuenta de X y confirmó Montevideo Portal, un grupo de manifestantes cortó la ruta 1, a la altura del estadio Luis Troccóli, y prendieron fuego varios neumáticos. El reclamo se dio bajo la consigna “Justicia por Gonzalo. Esto no puede quedar así”.

El homicidio sucedió cuando, forcejeo mediante, el ladrón efectuó un disparo a quemarropa en la zona del cuello. Luego escapó de la escena del crimen y se dirigió hacia un área marginal.

La víctima era conocida en la zona porque tenía una barbería y era un actor fundamental a la hora de hacer eventos solidarios, dado que siempre estaba dispuesto a cortar el pelo de forma honoraria.

Según allegados que brindaron su testimonio a Telenoche (Canal 4), el joven había sido víctima de un intento de robo hacía una semana, cuando dos delincuentes intentaron robarle el auto que había comprado pocas semanas antes.

De Castro solía dedicarse con “pasión” a la barbería, indicaron personas conocidas de él a Montevideo Portal. “Siempre se estaba superando. Venía un niño con un corte que parecía imposible, y él lo intentaba. Grababa los procesos para luego mirar y ver en qué podía mejorar”, agregaron.

Con el correr de los años, fue progresando, dado que en 2022 la barbería comenzó como un emprendimiento que, con el tiempo, logró mejorar. También, en lo personal, obtuvo nuevos logros, dijeron sus amigos.

“Se había comprado un auto, tenía ganas de seguir ahorrando para agrandar la barbería”, sentenciaron.

