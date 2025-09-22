Manifestantes bloquean el puerto de Montevideo para evitar exportación de ganado a Israel

Política

Montevideo Portal

La Coordinación por Palestina y la Coordinadora Marítima Portuaria realizan un bloqueo en el puerto de Montevideo para evitar la exportación por parte de Uruguay de ganado en pie hacia Israel.

Los manifestantes llegaron al acceso norte del puerto a las 8:00 horas de la mañana de este lunes 22 de setiembre con pancartas que tienen inscripciones como: “Romper relaciones con Israel. No alimentar el genocidio”, “Paremos el genocidio en Palestina” o “Ayer Sudáfrica, hoy Palestina. Boicot y sanciones a Israel”.

“Basta de vender carne al ejército que hambrea Gaza”, decía el afiche con la convocatoria a la manifestación, que señalaba que, con esta, se está “haciendo un llamado de atención sobre los vínculos comerciales con Israel”.

Según videos que fueron publicados en las historias de la cuenta de Instagram de la Coordinación, había varios camiones con carga esperando en fila frente a los manifestantes que bloqueaban el ingreso.

Los manifestantes realizaron tres horas de “semicorte”, es decir, dejaban pasar a los camiones de a ratos, a la espera de la llegada de los camiones con el ganado en pie destinado a Israel, pero estos nunca llegaron. “Evidentemente hubo un aviso, una alerta, y se quedaron aguardando”, indicaron.

De acuerdo con la visión de las organizaciones sociales, “cada acuerdo comercial o de diferente índole que el gobierno uruguayo realiza con Israel es una legitimación del genocidio y una responsabilidad directa ante la cual el pueblo debe oponerse”.

En esta línea, en otro afiche distribuido en el puerto se afirma que “Uruguay exporta carne bovina, tanto congelada como con hueso, y también ganado en pie a Israel, con exportaciones de carne que se han incrementado significativamente desde enero de 2024, año en que Israel autorizó la importación”.

“Mientras Uruguay exporta carne, Israel mata lentamente de hambre a más de 70.000 niños que se encuentran con desnutrición y deshidratación aguda, al mismo tiempo que en la frontera se encuentran millones de camiones de ayuda humanitaria bloqueados por Israel”, suma, y agrega: “Uruguay recibe plata israelí ensangrentada a cambio de nuestras vacas, alimentando a los mismos que obligan a morir de hambre a hombres, mujeres e infancias en Gaza”.

