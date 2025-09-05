Policiales

Malvín Norte: un hombre de 61 años fue asesinado de un tiro en la cabeza

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga el asesinato de un hombre de 61 años, perpetrado en la zona de Malvín Norte.

Según informó el noticiero Telenoche, el hecho ocurrió sobre las 05:00 horas de hoy en las calles 5 y 122. Allí, agentes policiales encontraron al interfecto tendido sobre el pavimento, en un charco de sangre y con un orificio de bala en la cabeza.

El hombre, cuya identidad no se divulgó, tenía 61 años y una docena de antecedentes penales, el más reciente de ellos registrado en el año 2017 y relacionado al tráfico de drogas.

El informe detalla que testigos vieron a un individuo alejarse del lugar luego de que se produjera el disparo, pero no fueron capaces de aportar más datos.

Se espera el resultado de las pericias técnicas y del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de obtener información que permita esclarecer lo ocurrido.