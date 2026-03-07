Policiales

Maltrato animal en Pan de Azúcar: denuncian a un hombre que ahorcó y pateó a un perro

Un hombre fue denunciado por maltrato animal luego de que vecinos registraran una violenta escena en la ciudad de Pan de Azúcar, Maldonado.

El episodio, que quedó grabado en video y comenzó a circular en redes sociales, generó fuerte indignación entre los residentes de la zona por la crudeza de las imágenes.

En el registro audiovisual se observa al individuo ahorcando a un perro con la correa, mientras el animal intenta liberarse. En medio de la escena y ante la resistencia del can, el hombre también lo patea en una de sus patas, lo que provocó la reacción inmediata de vecinos que presenciaban lo ocurrido.

“Dale mongólico, ¡dale!”, le grita el hombre al animal enseguida despues de patearlo, para que se levante y camine bajo sus órdenes.

Según consignó el portal Cadena del Mar, el hecho ya fue reportado ante las autoridades correspondientes. La difusión del video generó una ola de comentarios de repudio en redes sociales, donde usuarios reclamaron que el caso sea investigado y se tomen medidas.

