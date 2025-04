Malestar con empresa que regaló cuna a influencer y se la pidió cuando perdió su embarazo

Curiosidades

La empresa estadounidense Happiest Baby, que comercializar artículos para embarazadas y bebés afronta numerosas críticas en las redes sociales debido a una decisión comercial que podría costarle caro.

Según consigna Metrópoles, el año pasado la compañía envió una cuna a la influencer Brooklyn Larsen, quien estaba embarazada. Posteriormente, Happiest Baby habría exigido a Larsen la devolución del mueble, debido a que esta habría incumplido un acuerdo con la marca. Sin embargo, el “incumplimiento” se produjo por un doloroso motivo: en noviembre la joven perdió el embarazo cuando estaba casi a término.

La hermana de Brooklyn, McKenna Bangerter, expuso la situación en sus historias de Instagram. Según dijo, Happiest Baby envió la cuna luego de que la influencer, exparticipante de un reality show estadounidense, aceptara etiquetar a la empresa en contenido en redes sociales.

En sus airadas publicaciones, Bangerter contó cómo su hermana quedó devastada por la pérdida de Rocky, su bebé a punto de nacer, y agregó que, en medio de su dolor, igual fue capaz de mandar a la empresa un correo explicando lo ocurrido. Según Bangerter, la respuesta de la empresa fue pedir que le devolvieran la cuna.

“Quiero que piensen por qué no pudo dar a luz. Me indigna muchísimo que una marca de artículos de bebés, que promueve el apoyo a madres e hijos, no tenga la decencia de darle el espacio para llorar la cuna que nunca llenó. Para marcas como estas, todo es negocio, ¿saben? Usé y promocioné esta empresa durante años y ahora me arrepiento de haberlo hecho”, escribió.

El caso se hizo viral y la empresa fue consultada por la prensa. Ante las preguntas, Happiest Baby argumentó que no exigió a la doliente madre la devolución del mueble, sino que puso a su servicio un protocolo de devolución voluntaria que ya había efectuado en casos similares.

“Le ofrecimos a su equipo (no a ella directamente, para respetar su privacidad) programar la recogida de la cuna, para ayudar a aliviar un posible desencadenante doloroso. En nuestra experiencia, algunas familias en duelo prefieren que se retiren ciertos artículos de sus hogares. Nuestra misión es apoyar a las familias, y nos duele saber que la experiencia de Brooklyn con nosotros no reflejó eso. Nos disculpamos directamente con Brooklyn por cualquier daño adicional que hayamos podido causar. El bienestar de las familias es y siempre será nuestra máxima prioridad”, declaró la compañía en un comunicado.

Sin embargo, según la hermana de Brooklyn, Happiest Baby había insistido en el reintegro enviando seis correos electrónicos, una pertinacia que no encaja con la idea que ella tiene de respetar un duelo.

“Seis correos electrónicos exigiendo la devolución de la cuna no es una oferta…”, dijo Bangerter.