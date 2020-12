Maldonado y Rocha preparan controles ante llegada de turistas en el marco de la pandemia

Locales

Maldonado y Rocha son dos de los departamentos más visitados cada temporada estival y este año tendrán un desafío doble: un verano en pandemia y con la llegada de turistas de otras partes del país.

Con Montevideo actualmente en zona roja según el índice de la Universidad Harvard, en los departamentos del este saben que muchos turistas llegarán desde la capital. La media de casos nuevos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días en Montevideo es 25,13, informa el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19 (GUIAD-COVID-19).

El director departamental de Salud de Rocha, Diego Pintado, dijo a Montevideo Portal que "va a venir mucha gente para el este, pero como tenemos la frontera cerrada va a ser todo turismo interno, por lo cual nos manejamos con el Sistema Nacional Integrado de Salud y los diferentes prestadores".

"Cada uno tiene su prestador independientemente de que venga de Montevideo o de otro departamento", agregó.

Pintado sostuvo que "existe preocupación, porque ha mayor cantidad de gente que venga a Rocha va a haber más movilidad".

"En ese caso el rastreo de casos se complejiza. Por eso se trata de promover la aplicación CoronavirusUY. También estamos tratando de implementar otros controles que se van a hacer para mejorar la seguridad sanitaria del departamento", añadió.

El jerarca departamental de Salud destacó que "los casos están bajando debido al trabajo que se está haciendo".

A principio de diciembre, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, dijo entrevistado por Subrayado que desde la comuna iban a ser "muy duros" con quienes hagan fiestas clandestinas.

"Aquellos que sean encontrados en situación de fiestas clandestinas que se atajen, que se atajen porque vamos a ser duros, vamos a hacer la denuncia penal correspondiente, van a tener multas patrimoniales las chacras y los inmuebles, van a tener multas los organizadores y los dueños de los equipos de audio que participen en esas fiestas", dijo el intendente que antes había anunciado la suspensión del tradicional carnaval de La Pedrera.

Por su parte, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, aprobó la apertura de parques fomentando actividades al aire libre respetando aforos desde el 26 de diciembre.

Habían sido cerrados en marzo, fruto de la situación sanitaria. Bajo estrictos protocolos se procederá ahora a su reapertura.

Están comprendidos el Parque Mancebo, Indígena, El Jagüel, Quinta de Medina de San Carlos, Reserva de Fauna del Cerro Pan de Azúcar, Pueblo Gaucho y la Isla de Gorriti.

El 31 de diciembre estarán abiertos solo medio horario, el 1 de enero cerrados y el 2 retomarán los horarios habituales conforme a los protocolos establecidos.

La Dirección de Gestión Ambiental comenzó este miércoles la desinfección e instrumentación de los protocolos necesarios para la apertura. Cada lugar tendrá su propio protocolo de acuerdo a sus características.

Operativos para un verano responsable



Policía, Bomberos, Prefectura y Caminera comenzaron en Maldonado operativos de control de cara a la temporada estival.

Integrantes de la Dirección General de Gestión Ambiental, así como Policía, Bomberos, Prefectura y Caminera, tomaron como punto de partida la explanada de la Intendencia, previo a la medianoche, para controlar el cierre de locales en hora y la no aglomeración de personas.

Mauricio Souza, coordinador del CECOED, dijo que se da de esta manera el puntapié a recorridas de carácter preventivo en zonas donde se pueda detectar aglomeración o no acatamiento a las medidas.

Hubo patrullaje por zona de Maldonado, Punta del Este, Piriápolis y Solís, así como otro también La Barra, Manantiales y San Carlos.

El objetivo central es educar e informar, controlando también que los locales gastronómicos y bares cierren a la hora cero, así como también se respete en espacios públicos la no aglomeración de personas que pueda poner en riesgo la salud al no cumplir las medidas sanitarias.

En diálogo con Montevideo Portal, la directora de Salud de la Intendencia de Maldonado, Ana Medina, sostuvo que desde la comuna vienen "cumpliendo todos los protocolos como indicó el Ministerio de Salud Pública y empezamos a trabajar en conjunto con la atención primaria de ASSE desde el 13 de marzo".

"A partir del 10 de diciembre ASSE nos indicó que todo lo coordinado pasara a no presencial. Se hacen los controles de embarazo, de recién nacido y de un año. Se hacen por agenda atenciones de enfermería, laboratorio, salud sexual y reproductiva", explicó.

La doctora señaló que "se busca que la menor cantidad de gente circule en las policlínicas de ASSE y en general".

"Estamos trabajando en la prevención, que la gente cumpla el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, la higiene de manos, estar en ambientes ventilados y no cerrados. En especial en las fiestas, que no se aglomere mucha gente y no se esté en espacios cerrados", añadió.

Medina comentó que también se apunta a que "vaya una persona sola a hacer las compras y que los utensilios de uso personal tengan nombre y no se haga brindis ni picada en las fiestas".

La directora de Salud de la IDM sostuvo que preocupa "la llegada de mucha gente de Montevideo ahora que está en zona roja". "En la medida que la libertad responsable se cumpla vamos a andar bien. Preocupa también que extranjeros que han llegado no han cumplido la cuarentena, por ejemplo".