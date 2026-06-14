Maldonado: un siniestro de tránsito ocurrido en Ruta 9 dejó una persona lesionada grave
El accidente se produjo cuando una camioneta que circulaba de oeste a este despistó y volcó al costado de la carretera.
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14.06.2026 19:12
Montevideo Portal
Un siniestro de tránsito que dejó un herido grave ocurrió este domingo en horas de la tarde, en la Ruta 9, en el departamento de Maldonado.
El accidente se produjo cuando una camioneta que circulaba de oeste a este despistó y volcó al costado de la carretera, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo, según informó Policía Caminera en un comunicado.
En la camioneta había cuatro personas que resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro de salud. Uno de los heridos se encuentra en estado delicado.
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