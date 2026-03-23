Policiales

Maldonado: un muerto y un herido por ráfaga de disparos durante la noche

Un ataque a tiros registrado sobre las 22:00 horas de este domingo en una vivienda de la calle Pororó, en el barrio Cerro Pelado de Maldonado, dejó como saldo un hombre fallecido y otro herido.

Según informara la emisora local FM Gente, al arribar al lugar los efectivos trasladaron a un hombre de 37 años, poseedor de antecedentes penales, quien presentaba una herida de bala en el tórax y se encontraba consciente.

En la escena también fue hallado otro hombre caído. Posteriormente, personal médico constató su fallecimiento como consecuencia de una herida de arma de fuego.

De acuerdo con información recabada en el lugar, se incautaron 13 vainas. Además, fuentes policiales indicaron que la vivienda atacada operaría como punto de venta de estupefacientes.

La investigación permanece en curso para determinar las circunstancias del hecho. Como principal hipótesis, no se descarta su vinculación con conflictos asociados al narcotráfico.

Víctor Trezza, jefe departamental de policía, explicó que, si bien no se descarta ninguna hipótesis se trabaja con la “firme presunción” de que se trata de un crimen relacionado con el narcotráfico.