Maldonado: un hombre asesinó a su hija de 12 años y luego intentó quitarse la vida

Un hombre asesinó a su hija de 12 años e intentó quitarse la vida este martes en Maldonado, según consignó el medio local Cadena del Mar y confirmó la Jefatura de Policía del departamento.

“En horas de la tarde de la presente jornada, se recibió un llamado al servicio de emergencias 9-1-1 alertando que un hombre había ingresado a una clínica ubicada en la zona céntrica, de la ciudad de Maldonado, efectuando disparos de arma de fuego contra una menor”, señala el comunicado policial.

Al llegar al lugar, efectivos encontraron el cuerpo de la menor con dos disparos de arma de fuego.

Su padre fue encontrado inconsciente con una “herida de arma de fuego en la sien” y fue derivado de urgencia a un centro médico.

“De acuerdo a la información primaria recabada, el progenitor habría efectuado los disparos que provocaron la muerte a la víctima y posteriormente intentó quitarse la vida”, explica la jefatura.

Policía Científica trabaja en el lugar.

