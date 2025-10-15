Policiales

Maldonado: siete hombres indagados por maniobras fraudulentas en una estación de servicio

Montevideo Portal

La Fiscalía investiga a siete hombres por maniobras fraudulentas en una estación de servicio, informó la Jefatura de Maldonado.

Según detallaron, el pasado 8 de setiembre se recibió una denuncia por presuntas maniobras fraudulentas cometidas por empleados de una estación de servicio, luego de que estos sustrajeran dinero mediante irregularidades en la carga de combustible.

Personal del Departamento de Estafas inició una intensa investigación y logró reunir elementos suficientes para solicitar las órdenes de detención, remarca el parte policial.

Debido a esto, la Policía detuvo a los siete implicados, todos hombres mayores de edad, sin antecedentes penales. Estos declaran ante la Fiscalía este miércoles.

