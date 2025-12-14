Maldonado: persecución policial deja a un hombre condenado por tenencia de estupefacientes

Policiales

Un hombre fue condenado en la ciudad de San Carlos, Maldonado por tenencia de estupefacientes, según informó la jefatura del departamento.

El hecho se remonta a la madrugada del 10 de diciembre, cuando los efectivos policiales notificaron la presencia del hombre en una bicicleta con un morral. Al intentar detenerlo, el hombre se dio a la fuga, dejando la bicicleta e ingresando a varias fincas tras escalar portones y muros linderos. Finalmente, tras una persecución, fue detenido en un estacionamiento.

El hombre, de 27 años de edad, poseedor de antecedentes penales, lanzó el morral hacia el techo de un domicilio al momento de su detención. En el mismo, se incautaron 100 envoltorios de cocaína, además de sustancia vegetal, un cuchillo de mesa y documentación a nombre del detenido.

Particularmente, se incautaron 29 gramos de cocaína, un envoltorio de clorhidrato de cocaína con un peso de 2 gramos, y una flor de cannabis.

Finalmente, se condenó al hombre como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes, y cumplirá dos años de penitenciaría.

La droga fue destruida.

