Maldonado: mujer terminó hospitalizada luego que tiraran gas pimienta en local bailable

Una mujer fue hospitalizada en la madrugada de este sábado en un local bailable de Maldonado luego de que lanzaran gas pimienta, informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal con la Jefatura del departamento.

Según informaron, sobre las 03:44hs, un llamado al 911 dio cuenta de lo sucedido en un boliche de la avenida Joaquín de Viana, notificando que otra mujer se encontraba descompensada.

Al llegar los efectivos, la mujer expresó que sentía picazón en su garganta y dificultad para respirar, a causa de que en el local habían tirado gas pimienta.

Según relató, había otras personas afectadas. Si bien no realizó la denuncia penal, fue trasladada al MSP.

En declaraciones a FM Gente, relató cómo se dieron los hechos: “Cuando quisimos acordar, toda la gente empezó a salir de dentro del boliche porque habían tirado gas pimienta”. “Empecé a toser y a sentirme horrible”, agregó, y explicó que “una chica se desmayó, y el guardia de seguridad la sacó para afuera”.

“Se me empezaba a cerrar el pecho, quería hacer fuerza para poder respirar y no podía. Llegué con una crisis al hospital… me pusieron oxígeno y una vía para tratar de bajar un poco el nivel de tanto gas”, sostuvo.

“No tengo nada contra el local, ni contra el dueño, ni contra nadie. Pero el episodio que pasó no lo quiero volver a vivir”, lamentó.

La principal teoría, apunta a que el gas habría sido lanzado por el dueño de otro local, con el fin de quitarle público, según señaló el citado medio.

