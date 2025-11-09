Policiales

Maldonado: ladrón rompió la puerta y se metió, una joven lo vio y lo sacó "a lo karateca"

Una mujer logró frustrar un intento de hurto en una camioneta estacionada en la zona de la parada 30 de playa Brava.

Según informara la emisora fernandina FM Gente, el episodio ocurrió cuando un hombre rompió el vidrio de una Peugeot Partner y comenzó a revisar el interior del vehículo. En ese momento, una mujer que advirtió la situación se acercó rápidamente, lo tomó del brazo y consiguió reducirlo hasta inmovilizarlo en el suelo.

Mientras lo mantenía retenido, una camioneta de Prefectura pasó por el lugar, aunque sus ocupantes no advirtieron lo que ocurría, pese a los gestos de la mujer. Minutos más tarde, tras un llamado al 911, llegaron efectivos policiales.

La Policía confirmó a la citada emisora que el detenido fue identificado como Nicolás Ezequiel Alvez Sala, quien posteriormente fue condenado a seis meses de prisión.