Maldonado: jóvenes se hicieron pasar por inspectores de tránsito en plena playa Mansa

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Un viral episodio que involucra a jóvenes, chalecos reflectores y conductores de autos ocurrió este fin de semana en la rambla de la playa Mansa, en Maldonado, a la altura de la parada 19.

Según un video divulgado por Cadena del Mar, dos jóvenes simularon ser inspectores de tránsito con conos y chalecos reflectivos y pararon a los conductores que circulaban por la rambla Claudio Williman. Una vez que los autos paraban, los jóvenes hacían actos obscenos, como bajarse los pantalones.

“Venía manejando tranquilo y de repente veo que me hacen señas como si fueran inspectores. Bajé la velocidad por precaución, y cuando me acerco hicieron eso. Es una locura, se perdió totalmente el control. Las autoridades no están pudiendo plantarse firmemente”, dijo uno de los conductores afectados a Cadena del Mar.