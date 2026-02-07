Maldonado: joven irá a la cárcel tras robar dos botellas de fernet y snacks de un comercio

Judiciales

Un joven de 23 años fue condenado en las últimas horas por un hurto cometido en un supermercado de la zona de La Barra, en el departamento de Maldonado, informó la Jefatura de Policía local.

El hecho ocurrió el pasado 5 de febrero, cuando personal de investigaciones concurrió a la intersección de ruta 10 y calle Alborada tras recibir información sobre la presencia de un individuo que observaba vehículos y comercios de forma sospechosa, con posibles intenciones de hurto.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al hombre, poseedor de antecedentes penales, y, al ser abordado, el individuo intentó descartarse de dos botellas de fernet y un paquete de snacks. Ante la sospecha de que la mercadería fuera producto de un hurto, se realizaron averiguaciones en comercios cercanos.

Momentos después, la encargada de un supermercado de la zona confirmó que el hombre había quedado registrado por las cámaras de seguridad del local mientras sustraía los productos, por lo que se radicó la denuncia correspondiente. El joven fue detenido y luego conducido a una dependencia policial.

La Fiscalía Letrada de 4º Turno dispuso, entre otras actuaciones, la conducción del detenido a la sede fiscal. Tras prestar declaración, el 6 de febrero fue llevado ante un juzgado, donde se resolvió su condena como autor penalmente responsable de un delito de hurto a cuatro meses de prisión efectiva.

