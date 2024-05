Maldonado: familia de mujer desaparecida pide ayuda a particulares que posean drones

Policiales

Lorena Muscar, de 47 años, desapareció el pasado 20 de mayo en el balneario Buenos Aires del departamento de Maldonado.

Al día siguiente la familia de la mujer localizó en la costa la mochila de Lorena. Más tarde hallaron un zapato dela mujer, también en la playa pero a varios kilómetros de distancia del bolso.

Los allegados a Lorena continúan la búsqueda, pero carecen de los medios que se necesitan para la labor.

“La policía ha estado con nosotros, nos ha apoyado en todo, está al pie del cañón. Pero la Prefectura, que tendría que estar apoyándonos más que la policía, brilla por su ausencia. Eso como familia nos está matando” expresó Paola Valenzuela, cuñada Muscar, en redes sociales.

“No hay un cuatriciclo, no hay un bote en el agua, no sabemos qué hacer. No nos dan pelota y esto es un desastre”, agregó.

Mónica Muscar, hermana de la mujer desaparecida, también recurrió a las redes para solicitar ayuda. En concreto, pide a las personas de a zona que posean drones que colaboren para obtener imágenes aéreas.

Si alguien tiene drones y tiempo y quiere ayudarnos, mañana [por hoy miércoles] estaremos reunidos en la parada 35 a las 10 de la mañana para una entrevista y tener una mejor visión con ayuda de los drones”, escribió.