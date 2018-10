Maldonado “explotó” de turistas en un “muy auspicioso” fin de semana largo en todo el país

Locales

Más de 46 mil turistas llegaron a nuestro país este fin de semana largo, según informó este lunes la ministra de Turismo, Liliam Kechichian; la jerarca enfatizó que estos números dan una perspectiva "muy auspiciosa" de lo que puede llegar a ser la temporada en un año que tuvo "particularidades y dificultades".

Kechichian dijo que hubo "buena ocupación" en las termas de Salto, en Punta del Este, Colonia, Montevideo, "como todos vimos", en Rocha y en la costa de Canelones. "Este año tiene particularidades y queríamos ver cómo respondían los argentinos y brasileños. Fue un fin de semana muy auspicioso", señaló.

En algunos lugares, informó, hubo turistas que ya reservaron y consultaron por los precios de alquileres para enero. En este sentido, la ministra dijo que es "muy importante" que, en esta temporada, "que presenta sus dificultades", mantener una "buena política de precios".

Maldonado "explotó" de turistas:

El director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari, dijo que, por los datos que recibió, el fin de semana su departamento "explotó" de turistas.

En declaraciones a Fm Gente, el jerarca de uno de los principales departamentos turísticos de nuestro país contó que quedó "asombrado" por el éxito del fin de semana, y destacó las acciones que llevó adelante Uruguay para promocionar beneficios para los turistas en la región.

"Creo que es un buen auspicio, aunque no asegura nada este fin de semana del 12 de octubre. Lo decimos todos los años, es un hito importante, pero no asegura que una temporada pueda ser buena, muy buena o no tanto". "Pero es un buen auspicio. Es una buena señal. Y, por tanto, estamos muy contentos con eso", afirmó.

