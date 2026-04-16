Policiales

Maldonado: estafó a una mujer por más de $ 300.000 en 2025 y cayó imputada esta semana

Una mujer que en junio del 2025 estafó a otra con $ 393.000 fue imputada el pasado 14 de abril de este año por la presunta comisión de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de estafa, en calidad de coautora.

Según detalló la Jefatura de Maldonado, la denunciante se acercó a la dependencia policial, donde alegó que, mediante llamadas a su celular y a través de engaños, le habrían sustraído casi $ 400.000 de su cuenta bancaria.

Ante la denuncia, el personal del Departamento de Hechos Complejos asumió la investigación y estableció la identidad de la presunta autora del hecho delictivo. Una vez enterada, la fiscal letrada de 3.º Turno dispuso diversas diligencias, entre ellas la conducción de la indagada a su sede para continuar con las actuaciones.

Así, 14 de abril de este año, después de prestar declaración en Fiscalía, la mujer fue conducida al Juzgado Letrado de 11.º Turno, donde se dispuso la formalización de la investigación por la presunta comisión de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de estafa, en calidad de coautora.

Asimismo, se dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno, en el horario de 22:00 a 06:00, por el plazo de 30 días.