Maldonado: el Mirador de Sauce de Portezuelo fue declarado bien de interés patrimonial

Locales

Montevideo Portal

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, firmó una resolución que declara al Mirador de Sauce de Portezuelo como bien de interés patrimonial.

El documento, al que accedió Montevideo Portal, confiere a dicho edificio el grado de protección patrimonial 2. De acuerdo con el Decreto Departamental Nº 3844, esta clasificación corresponde a aquellos bienes “con significación exclusivamente local, sean muebles o inmuebles”.

Según dicha norma, “pueden ser modificados parcialmente o recibir agregados que no cambien su significación a criterio de la Comisión de Patrimonio, correspondiente al Área Patrimonial en que se encuentre ubicada y de la Comisión Departamental de Patrimonio”.

Así, fue la Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo la que solicitó que el Mirador fuera declarado de interés patrimonial, según comunicó la Intendencia de Maldonado este viernes 28. “Se trata de una edificación construida originalmente para ser Bar Aéreo denominado Confitería La Goleta”, añade el texto difundido.

“Esta construcción constituye un ícono patrimonial en la costa del Departamento de Maldonado. Construido en el marco del desarrollo y la comercialización del fraccionamiento Sauce de Portezuelo, fue diseñado y realizado por el Ing. Chiancone entre los años 1945 y 1946”, detalla el comunicado.

Asimismo, los vecinos del balneario señalan que la escalera helicoidal de este lugar “ha sido reconocida en distintas publicaciones por su valor arquitectónico”, como por ejemplo en el libro Líneas quebradas. Escaleras del Uruguay, obra del fotógrafo Leo Barizzoni y la periodista Carolina Villamonte, publicado en 2021. “Agregan que existe voluntad de restaurar y poner en valor el mirador, para lo cual presentan informes del Instituto de la Construcción de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo”, continúa el texto.

Montevideo Portal