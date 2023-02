Maldonado: ediles suplentes devuelven agendas al sentir discriminación por no tener funda

Los ediles suplentes del Frente Amplio en Maldonado, Fermín de los Santos y Beatriz Jaurena, plantearon al presidente de la Junta Departamental del departamento, Darwin Correa, su disconformidad debido a que recibieron una agenda que no tenía la funda, a diferencia de las entregadas a los titulares del legislativo local.

Según informó FM Gente, los ediles entendieron que el hecho fue “absolutamente discriminatorio” y resolvieron devolver las agendas en señal de queja, lo que provocó distintas reacciones de sus colegas nacionalistas.

La situación generó la reacción de distintos ediles nacionalistas del departamento, que criticaron a la oposición frenteamplista.

Lamentablemente parece "joda" pero no lo es, los problemas y las necesidades de la población no las vamos a solucionar si se tiene una mirada tan negativa de todo. Contestar fúe una perdida de tiempo pero no quedo otra, por suerte la mayoria quiere hacer las cosas en serio. https://t.co/QrIxo11Wze