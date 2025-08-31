Judiciales

Maldonado: dos años de prisión para hombre de 30 años por suministro de drogas en una casa

Un hombre de 30 años de iniciales H. M. N. N. y poseedor de antecedentes penales, fue condenado a dos años de prisión en Maldonado como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de suministro de sustancias estupefaciente, este sábado 30 de agosto.

La audiencia celebrada en el juzgado letrado de 4. ° turno se dio luego de que, en la tarde del pasado viernes 29 de agosto, bajo la órbita de la Fiscalía de 1. ° turno, la Unidad de Hechos Complejos de la Policía llevara adelante un allanamiento en dos viviendas ubicadas por la calle 1 del barrio Maldonado Nuevo.

El lugar era señalado como presunto punto de venta de sustancias estupefacientes y en una de las casas se incautaron un teléfono celular, “sustancia blanca”, una motocicleta requerida, dinero en efectivo en baja denominación y balanzas de precisión.

En el lugar trabajó además una máquina retroexcavadora de la Intendencia de Maldonado en búsqueda de posibles restos humanos, mientras que personal de UTE efectuó el corte del suministro eléctrico. La vivienda lindera resultó sin novedades.

Allí se identificaron a seis personas de entre 52 y 25 años. Todos fueron conducidos a la Unidad de Hechos Complejos para continuar con las averiguaciones.

Enterada la fiscal, dispuso entre otras averiguaciones la conducción de algunos detenidos a su sede para las indagatorias, en tanto los demás recuperaron la libertad.

El operativo contó con el apoyo del Grupo de Reserva Táctica (GRT), Área de Investigaciones de Zona II, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa de Zona II (PADO II), Brigada Departamental Antidrogas (BDA), Bomberos, personal de la Intendencia de Maldonado y de UTE.