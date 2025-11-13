Policiales

Maldonado: culpable de reiterados abusos contra una menor pasará seis meses en prisión

Esta semana, el Juzgado Letrado Especializado en Violencia Doméstica de Género y Sexual de 1° Turno de San Carlos dicto sentencia por un caso de abuso sexual contra una menor, hecho que fura denunciado en mayo de 2021.

En aquel entonces, una mujer de 33 años denunció repetidos abusos sexuales contra su hija, una menor de edad. El denunciado era un sujeto de 37 años, cercano al entorno de la víctima.

De inmediato se activaron los protocolos previstos para tales casos, incluyendo medidas cautelares con el fin de evitar todo contacto entre la víctima y el acusado.

Este martes, la mencionada sede judicial celebró audiencia y encontró al individuo culpable de “reiterados delitos de abuso sexual”.

Según informa la Jefatura de Policía de Maldonado, la pena impuesta fue de dos años y seis meses, pero el condenado solo pasará un semestre tras las rejas, ya que el resto del castigo lo cumplirá en libertad vigilada.