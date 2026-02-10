Maldonado: a prisión un hombre de 35 años que robó tres veces en el mismo local

Montevideo Portal
Un hombre de 35 años robó en el mismo comercio del Centro del departamento de Maldonado durante tres días consecutivos y terminó condenado a prisión.
Según informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal, el sábado 7 de febrero, sobre el mediodía, la Policía recibió un llamado al 911 alertando sobre la presencia de un individuo con intenciones de robar en un local ubicado en la calle Zelmar Michelini.
Cuando los efectivos arribaron al lugar de los hechos, el ahora condenado ya estaba intervenido por la seguridad del negocio, que declaró que había ocultado entre su vestimenta varios alimentos e intentaba irse sin pagarlos.
Además, se comprobó que el delincuente había cometido prácticas similares en ese mismo local los días 5 y 6 de febrero y poseía antecedentes penales.
Finalmente, el pasado lunes 9 de febrero el Juzgado Letrado de 4.º turno lo condenó como autor de tres delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, a la pena de cuatro meses de prisión efectiva.
