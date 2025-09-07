Maldonado: 22 detenidos y 35 vehículos incautados en operativos para prevenir el delito

Policiales

La Jefatura de Policía de Maldonado, liderada por el comisario general retirado Víctor Trezza, llevó adelante la pasada semana una serie de operativos con el objetivo principal “prevenir delitos y garantizar el mantenimiento del orden público”.

En este marco, según informó vocería de la dependencia departamental del Ministerio del Interior, entre el 1.° y el 6 de setiembre de este año “se llevaron a cabo un total de 227 operativos en diferentes zonas del departamento, abarcando todas las jurisdicciones policiales”.

De estos operativos, 1.831 personas y 696 vehículos fueron identificados. De ese total, 22 personas fueron “derivadas a dependencias policiales por distintos motivos” y 26 vehículos fueron incautados.

Además, hubo 35 “contravenciones” y dos espirometrías positivas.

En los operativos estuvieron presentes para supervisar el accionar los jefes de las Zonas Operacionales, en su mayoría a cargo de los jefes de dependencias correspondientes. Participaron efectivos policiales de diversas unidades, con el apoyo de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval, inspectores de tránsito de la Intendencia de Maldonado.

“Durante la semana se realizaron también recorridas en zonas específicas, puestos de observación y controles en distintos puntos estratégicos. Esta estrategia refuerza la prevención en farmacias, perfumerías, ópticas, centros comerciales y cajeros automáticos, extendiéndose además a instituciones públicas y privadas, así como a áreas rurales, con intervenciones diarias y en horarios aleatorios”, indica un comunicado de la jefatura.

