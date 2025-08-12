Mala fe: religioso obligaba a feligresas a hacerle felaciones para “limpiar sus lenguas”

Renato Hudson Silva Alves, “pai de santo” de un culto afrobrasileño, fue arrestado por la Policía Civil en Brasilia, Brasil, y afrontará cargos por diversos delitos.
Según consigna el portal Metrópoles, Silva se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres para “obtener un control total sobre ellas”.
En su templo, creó “un ambiente de dependencia emocional”, mezclando amenazas veladas con promesas de protección espiritual. Muchas creyentes acudían al lugar buscando sanación o soluciones para problemas graves: depresión, violencia doméstica e incluso enfermedades físicas.
El hombre justificaba las violaciones como una forma de “purificar” a las mujeres que asistían a su culto. El informe detalla que las obligaba a practicarle sexo oral, alegando que así les “limpiaría la lengua”. En un caso en particular, el “pai de santo” prohibió a una víctima tener cualquier tipo de relación romántica, argumentando que las citas podrían perjudicarla.
El agresor incluso afirmó que las relaciones sexuales abusivas que mantenía con las mujeres que buscaban equilibrio espiritual y psicológico servían para ayudarlas a “organizarse mentalmente”. Posteriormente, profirió amenazas a mujeres que sufrían de depresión o inestabilidad emocional. En ocasiones les gritaba que, si dejaban los “tratamientos sexuales”, podrían “enloquecer”.
Silva fue detenido el pasado viernes en Taguatinga Sul y quedó recluido en prisión preventiva.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]