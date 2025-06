Mal viaje: turista quiso tomarse una selfie con un tigre y la fiera reaccionó como tal

Un turista indio que se encontraba de viaje en Tailandia se llevó algo más que un recuerdo de su paseo por el parque Tiger Kingdom, establecimiento que permite “interactuar” con tigres y que cada año recibe miles de visitas.

Días atrás, un incidente fuera de la rutina del lugar se hizo viral en redes y sirvió como demostración de una obviedad que no siempre se tiene en cuenta: los animales salvajes no son mascotas y no deben ser tratados como tales.

El video muestra al turista —cuya identidad no se reveló— caminando por el parque mientras sujeta a un tigre con una cadena. El animal, al parecer acostumbrado a la presencia humana, se muestra en principio tranquilo.

Posteriormente, un entrenador del lugar interviene y toca con una varilla al felino, indicándole que se siente para posar para la foto. Mientras el visitante se apresta para posar, el tigre reacciona con violencia y se abalanza sobre él.

Según informara el periódico Times of India, el turista sufrió solo heridas de poca consideración, a pesar de que sus gritos de pánico sugieren lo contrario.

En redes, varios internautas destacan que en el video se ve cómo el animal sujeta al hombre con las patas delanteras, algo que, sin duda, puede resultar peligroso si las garras están extendidas. Sin embargo, también resulta posible notar que el tigre en ningún momento muerde al humano, algo que habría hecho si su intención fuera matarlo, objetivo que probablemente hubiera conseguido en caso de proponérselo.

