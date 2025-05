Mal trago: un sorbo de agua mineral en un restaurante lo hizo pasar 16 días internado

Curiosidades

Me arde, me quema

Pablo González Domínguez tiene 42 años, reside en Vigo, Galicia, donde es propietario de una empresa de cartelería.

El pasado 12 de abril, el empresario entró a tomar un refrigerio junto a unos amigos en un restaurante de la calle Pizarro, zona habitual de tapeo para locales y turistas.

El hombre pidió una botella de agua mineral y, apenas probó el líquido, sintió un terrible dolor.

“Era una botella de cristal con tapa de rosca que venía cerrada. En ese momento no me puse a comprobar si estaba sellada, pero hizo el típico ruido cuando la abrí”, contó González al periódico local Faro de Vigo.

Tras abrir la botella, el empresario vertió un poco del contenido en un vaso y procedió a beberlo. “Le di un trago, un trago pequeño. La primera sensación, lo que noté al instante, es que estaba muy gaseosa. Y al segundo o a los dos segundos ya me empezó a quemar en boca”, recordó.

En ese momento, el hombre saltó de la silla y reaccionó de forma desesperada. “Miré hacia el vaso y vi que el líquido no era transparente, tenía un suave color amarillento. Cogí la Coca-Cola de mi compañero, le di un ‘tragazo’, y me dirigí al baño. La otra amiga que estaba tuvo que acompañarme, yo ya estaba cegado por el dolor, no veía nada... Bebí agua del grifo, toda la que pude, y al salir les dije que me llevasen a urgencias, que me estaba quemando vivo por dentro”, narró.

Sus amigos lo llevaron a un centro de salud cercano, desde el que luego se lo derivó en ambulancia al Hospital Povisa, uno de los principales de la ciudad.

“El dolor era tremendo, no podía ni respirar. Al llegar no pudieron hacerme lavado de estómago, no era conveniente, y también me advirtieron de que no vomitase, que sería peor... Me pusieron calmantes para intentar mitigar, pero durante horas el dolor fue muy intenso. Empezó a calmarse a las seis o siete de la tarde”, expresó.

Esa noche le hicieron una gastroscopía. “Tenía el estómago totalmente quemado. La doctora me dijo que estaba negro como una bolsa de basura que tenía a mi lado. También había quemaduras en la parte baja del esófago. Afortunadamente, el agua que bebí [en el baño del restaurante] permitió que no se quemasen ni boca ni garganta. Tuve molestias al principio, me costaba tragar saliva, pero esas zonas ya curaron bien”, explicó.

El damnificado pasó 16 días en el hospital. Durante la primera semana no pudo ingerir nada, y luego comenzó a incorporar alimentos líquidos.

Se investiga

La Policía Nacional abrió una investigación sobre lo ocurrido, y los agentes telefonearon a Pablo. Concretamente, los del grupo de la Científica fueron al hospital para recoger la botella de agua mineral, que un amigo del paciente fue a buscar al restaurante.

“En un primer momento ni nos acordamos de ella. La fue a buscar y ya estaba vacía”, contó Pablo. No se reveló si los policías requisaron el vaso.

Directivos de la marca de agua mineral visitaron al empresario, así como el propietario del restaurante. El paciente agradeció “la cercanía” de todos, pero igualmente puso el caso en manos de su abogado.

“Deben averiguarse las causas y dirimirse responsabilidades. ¿Si esto le pasase a un niño? No puede volver a ocurrir”, sostuvo.