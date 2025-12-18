Mal momento: adulto mayor murió en medio de prueba de manejo e instructora actuó rápido

Policiales

Un hombre de 83 años falleció luego de sufrir una descompensación mientras realizaba la prueba práctica para la renovación de su libreta de conducir. El hecho ocurrió durante la tarde del martes en el centro de la localidad de Pando, según informara el medio canario El Megáfono.

El episodio ocurrió en la calle Wilson Ferreira Aldunate, cuando el conductor circulaba en su vehículo acompañado por una inspectora de tránsito. Mientras circulaba, el octogenario dijo sentirse mal, se descompensó y no pudo seguir controlando el vehículo.

Ante esa situación, la funcionaria reaccionó con rapidez y logró detener el automóvil sin que se registraran colisiones ni se pusiera en riesgo a terceros.

La situación generó momentos de tensión en plena vía pública. Se solicitó apoyo a una seccional policial y al destacamento local de Bomberos, pero en ninguno de los lugares había un desfibrilador disponible.

Ante esta circunstancia, se requirió asistencia al policlínico de Médica Uruguaya, cuyo personal concurrió al lugar y le practicó maniobras de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar al hombre, que fue atendido sobre la vereda. Posteriormente, con la llegada de una emergencia móvil, fue trasladado a un centro de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, no fue posible reanimarlo

De acuerdo con el citado medio, el diagnóstico fue de infarto con posterior paro cardiorrespiratorio.

La normativa vigente exige que las personas mayores de 75 años renueven anualmente la libreta de conducir. Para ello se requiere una prueba de manejo, que era precisamente lo que hacía el anciano en el momento de sufrir el infarto.

El lamentable episodio destaca la importancia de contar con desfibriladores en la mayor cantidad posible de lugares, así como de protocolos de emergencia bien afinados y que permitan una respuesta rápida.