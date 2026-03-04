Policiales

Mal comienzo de clases: alumno de 12 años herido de arma blanca por compañero en el recreo

Un menor de 12 años resultó con una herida cortopunzante en un brazo, cerca de la axila, en un incidente ocurrido durante el recreo vespertino de ayer en el Liceo 2 de la ciudad de Durazno.

El comisario mayor Joel López, coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Durazno, declaró al programa de TV local Cuarto Poder que el episodio se originó a partir de una discusión entre dos compañeros de clase, ambos de 12 años.

Según la versión primaria aportada por el adolescente de 12 años que portaba el objeto cortante, la lesión habría sido provocada de forma accidental.

El elemento utilizado fue la mitad de una tijera, objeto que fue incautado por la Policía y que el menor “no debería tener”.

El padre del estudiante lesionado radicó la denuncia y trasladó a su hijo al Hospital Penza para su asistencia. De acuerdo con lo indicado por la autoridad policial, el corte fue superficial y de aproximadamente 0,5 centímetros de extensión.

Al lugar concurrió un móvil policial y trabajó Policía Científica, que procedió a la incautación del objeto punzante.

La Fiscalía fue notificada del hecho y tomará declaración a los involucrados, además de recabar testimonios de alumnos y docentes de la institución.