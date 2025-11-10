Mal camino: un muerto y un herido grave en accidente entre moto y camioneta

Dos personas sufrieron graves heridas en un accidente carretero ocurrido en el departamento de Colonia. Posteriormente, una de ellas perdió la vida.
Según informara el medio local ColoniaYa, el hecho ocurrió sobre la 01:00 del domingo en ruta 50, cerca de la intersección con ruta 1, zona denominada como Riachuelo.
Allí, y en circunstancias a establecer, colisionaron una camioneta y una moto. En el primer vehículo viajaba un adulto con dos menores, y todos resultaron ilesos. La peor parte la llevaron los dos ocupantes de la motocicleta, un hombre de 53 años y otro de 25. El primero de ellos falleció horas más tarde en el sanatorio Camec Colonia, mientras que el segundo continúa hospitalizado con graves lesiones.
El informe detalla que los motociclistas no usaban casco. En cuanto al conductor de la camioneta, se le practicó prueba de consumo de alcohol y arrojó resultado negativo.
El caso está en manos de Fiscalía, que dispuso las acciones de rigor para determinar las circunstancias del siniestro y eventuales responsabilidades.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]