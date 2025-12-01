Contenido creado por Gerardo Carrasco
Policiales

Lamentable

Mal camino: dos fallecidos en accidentes carreteros ocurridos anoche

Se produjeron sucesivamente en los departamentos de Lavalleja y Canelones.

01.12.2025 06:46

Lectura: 1'

2025-12-01T06:46:00-03:00
Dos personas perdieron la vida en sendos accidentes viales ocurridos anoche en rutas nacionales, y en un lapso de menos de dos horas.

Según informa Policía Caminera, el primer siniestro ocurrió a las 21:40 horas del domingo en el kilómetro 112 de ruta 8, departamento de Lavalleja. Allí, y en circunstancias a esclarecer, una camioneta y una bicicleta entraron en colisión, impacto que resultó letal para el ciclista, cuya identidad no se divulgó.

El segundo episodio ocurrió a las 23:10 horas en el kilómetro 60 de la ruta Interbalnearia, a la altura del balneario canario de San Luis. Allí, una camioneta que circulaba hacia el este se salió de la calzada y volcó. En el accidente falleció el tripulante del vehículo, un hombre de 67 años.

Ambos casos están en manos de las autoridades pertinentes.

Accidente en ruta 8. Policía Caminera

Accidente en ruta 8. Policía Caminera



