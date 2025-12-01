Mal camino: dos fallecidos en accidentes carreteros ocurridos anoche

Policiales

Dos personas perdieron la vida en sendos accidentes viales ocurridos anoche en rutas nacionales, y en un lapso de menos de dos horas.

Según informa Policía Caminera, el primer siniestro ocurrió a las 21:40 horas del domingo en el kilómetro 112 de ruta 8, departamento de Lavalleja. Allí, y en circunstancias a esclarecer, una camioneta y una bicicleta entraron en colisión, impacto que resultó letal para el ciclista, cuya identidad no se divulgó.

El segundo episodio ocurrió a las 23:10 horas en el kilómetro 60 de la ruta Interbalnearia, a la altura del balneario canario de San Luis. Allí, una camioneta que circulaba hacia el este se salió de la calzada y volcó. En el accidente falleció el tripulante del vehículo, un hombre de 67 años.

Ambos casos están en manos de las autoridades pertinentes.