Policiales

Mal azar: se corrió la voz de que había ganado la Tómbola, pero solo obtuvo un copamiento

En su relato Ein altes Blatt, escrito en 1917, el célebre escritor checo Franz Kafka estampó una frase de vigencia eterna: “Hay algún malentendido, y ese malentendido será nuestra ruina".

La sentencia kafkiana tuvo un ejemplo tangible esta semana, y lo sufrió un hombre de 70 años residente en el barrio Las Delicias de la ciudad de Minas.

En la noche del martes, efectivos policiales que patrullaban la ciudad hallaron en las calles Oficial 188 y Oficial 190, una motocicleta con la llave colocada en el contacto.

De inmediato, sospecharon la posibilidad de un delito, indagaron sobre la moto y constataron que era propiedad de un hombre de 70 años domiciliado en la calle Paul Harris.

Cuando los agentes llegaron a la casa del dueño del vehículo, lo encontraron esposado con las manos en la espalda y tendido sobre una cama. Los uniformados comprobaron que el septuagenario presentaba lesiones en bazos y piernas, por lo que lo que llamaron a un servicio de emergencia móvil. El hombre fue asistido en el lugar y luego trasladado a un centro asistencial para su evaluación.

De acuerdo con el reporte de la Policía minuana, el hombre contó que estaba cenando en su casa y tenía abierta la puerta del frente, cuando ingresaron dos sujetos encapuchados. Los intrusos lo ataron, lo golpearon y lo quemaron con agua hirviendo.

También detalló que los agresores iban en busca de “dinero grande”, y atribuyó el hecho a que en los últimos días se había corrido el rumor en el barrio de que él había ganado una fuerte suma en la Tómbola. Sin embargo, las habladurías eran falsas y los ladrones se fueron solo con mil pesos y la moto de la víctima.

Las investigaciones acerca del violento episodio están en manos de la Fiscalía de 1º Turno.