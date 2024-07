Mahía tras cruce con Bianchi: “Vienen a remar para intentar levantar en las encuestas”

Política

Luego de su cruce con la senadora nacionalista Graciela Bianchi, el senador del Frente Amplio (FA) José Carlos Mahía aseguró que la sesión convocada por el oficialismo para tratar el resultado de las elecciones en Venezuela “tiene que ver con las elecciones en Uruguay”.

“Quieren remar para intentar levantar en las encuestas, ver si esto les da un poquito de oxígeno, y no tiene otro sentido. Porque, si no, no se entiende la caracterización y el tono de algunas intervenciones”, sostuvo el legislador en rueda de prensa.

Este lunes 29, dos encuestas de opinión pública —de las consultoras Cifra y Opción— resaltaron la caída en intención de voto del Partido Nacional, en el primer relevamiento después de las elecciones internas.

En tal sentido, Mahía enfatizó en que la bancada de senadores del FA dio sus votos para que se dé la sesión de este martes, por lo que no tienen “drama alguno en cuanto a debatir y hablar del tema de fondo”. “Ahora, sabemos que esto está hecho con la intencionalidad de buscar rédito electoral en Uruguay”, insistió.

La convocatoria para este 30 de julio fue realizada a pedido de la bancada nacionalista y de algunos senadores del Partido Colorado.

