Mahía sobre cómo atravesó un cáncer al asumir como ministro: “Quería y quiero vivir”

Política

El equipo de Yamandú Orsi estaba en plena transición de gobierno cuando en febrero del 2025 el actual ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, se enteró que había contraído cáncer por segunda vez. El jerarca contó cómo atravesó la enfermedad, por qué eligió seguir trabajando y qué cambios le generó a nivel personal.

En diálogo con Aire rico, Mahía recordó que la primera vez que enfrentó un proceso oncológico fue en 2020. En ese momento, el exlegislador frenteamplista fue diagnosticado con cáncer de riñón —en el derecho—, una situación que reconoció como un “impacto muy grande”.

El ministro fue operado y salió “bien”. “Después, todos los que atravesamos procesos oncológicos sabemos que tenemos controles tomográficos o de resonancias, y varios a lo largo de los años”, dijo Mahía.

De ese modo, en febrero del 2025, fue a controlarse el riñón derecho, y le encontraron que tenía un nodo en el izquierdo. De inmediato, le dijeron que debía operarse. El jerarca asumió en el Ministerio de Educación y Cultura el 5 de marzo y el 8 estaba en el quirófano.

A los diez días, los médicos le informaron a Mahía que tenía “un cáncer distinto del que había tenido en el riñón derecho”. Eso implicaba someterse a radioterapia, un proceso que le llevó unas 25 sesiones.

“Me costó bastante para concentrarme, porque tenía que estar gobernando en las cosas que venimos hablando y viendo mi propia salud, mi vida. Eso determinó que tuviera 25 sesiones de radioterapia, que luego tuviera un descanso de unas semanas, que me operaran, me sacaran el riñón izquierdo, me limpiaran toda esa zona y volviera a tener reposo domiciliario”, contó. Para Mahía, “eso influyó mucho” y afirmó que lo experimentó desde “un lugar distinto”. “Yo conocí el miedo de un lugar distinto”, precisó.

El ministro reconoció que estar ante una situación como esa “no fue fácil” y que ha “tenido un año complejo”. “Elegí no dejar de trabajar. Lo que no hice fue campaña electoral, no me daba el físico y no quería”, reconoció. En ese proceso, Mahía se vio imposibilitado de “pensar para adelante”. “No lo lograba”, se sinceró.

El camino se hizo más claro cuando comenzó a mejorar. “En cuanto empecé a recuperarme, me di cuenta de que podía empezar a mirar para adelante. Eso me condicionó y tuve suerte con los tratamientos, con las respuestas médicas. Puse mucho de mí porque quería y quiero vivir. Puse toda la energía en eso. No me impidió seguir trabajando nunca. Pero fue y es complejo”, expresó.

Un año después de esa operación, el jerarca dice que se siente “bien”. Sigue con controles y consultas con su oncólogo, pero continúa con la recuperación. “Traté de no perder el eje, pero a mí que me han pasado, por lo menos, cosas con mis hijos, situaciones complejas y demás, es un miedo distinto. Es un miedo distinto, porque lo vivís de otro lugar”, expresó.

Mahía dijo que el cáncer le ha dado “otra perspectiva”, y afirmó que recibió apoyo de todos los partidos políticos.