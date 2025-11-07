Mahía por requisitoria a “El País”: “Fue un error, no fue una decisión ministerial”

Política

El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, se refirió al sumario que se está llevando a cabo contra un funcionario del Sodre por una denuncia de acoso laboral. Al respecto, aseguró que “hay una investigación administrativa que tiene que seguir en los términos que está y habrá un laudo desde ese punto de vista”.

Consultado sobre la requisitoria al diario El País, Mahía respondió que “eso sin dudas fue un error”. “Fue una solicitud de un funcionario con exceso de celo de su trabajo, pero no tiene que ver con la parte administrativa, esa parte empieza ahora con el sumario administrativo”, afirmó, entrevistado por Subrayado (Canal 10).

Ante la pregunta sobre si se intimó al medio de prensa, Mahía comentó: “No se lo intimó, yo creo que eso fue un error, no fue una decisión ministerial”. Al respecto, añadió que “los procesos que se hacen de investigaciones administrativas llaman a distintos actores, pero en este caso sin duda fue un error”.

Tal como informáramos, el MEC envió una “requisitoria” al diario El País para que “aporte información” sobre “cómo y en qué circunstancia” accedió a determinados datos para una nota publicada por ese medio. La requisitoria fue por parte del abogado Mariano Passagio, jefe del departamento de Investigaciones y Sumarios del MEC.

