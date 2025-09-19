Curiosidades

Mago sin Dientes fue a Quinta de Olivos y pidió reunión: “Entraron influencers y tuiteros”

Pablo Cabaleiro, más conocido como el Mago sin Dientes, volvió a ser noticia este jueves al presentarse en la Quinta de Olivos con un pedido directo: ser recibido por el presidente Javier Milei.

El artista identificado con el PRO, que ya había intentado una audiencia días atrás en la Casa Rosada, insiste en que quiere ser escuchado como “votante”.

“Hoy vi que estaban ingresando influencers y tuiteros. Yo, humildemente, quiero que me reciba como votante y que me escuche”, expresó Cabaleiro ante los medios que cubrían las reuniones del mandatario con dirigentes oficialistas.

El mago se sentó en la puerta de la residencia presidencial, entregó su documento de identidad a la seguridad y esperó una respuesta que nunca llegó.

Mientras tanto, aprovechó los micrófonos para compartir su preocupación por la situación económica. “Antes hacía diez shows por fin de semana; ahora hago cinco o seis. Se redujo en un 40%. Quiero empezar a ver el cambio”, señaló, según consignó La Nación.

Además, reclamó mayor unidad entre los espacios políticos que llevaron a Milei al poder. “Hay un presidente que fue electo también porque hubo un sector que lo respaldó, como el PRO. Ahora entré al cuarto oscuro, y no estaba la boleta”, dijo.

“Lo voté y confío en lo que este gobierno está haciendo, pero hay cosas que no me gustan, como que la gente no llegue a fin de mes. En otros gobiernos eso no pasaba”, afirmó.

El Mago sin Dientes ya había intentado reunirse con Milei el pasado 9 de setiembre en la Casa Rosada, donde le indicaron que debía redactar una carta para ser evaluada por la Secretaría de Presidencia. Esta vez, volvió a insistir en su pedido, convencido de que “si hay unión, la Argentina puede salir adelante”.

