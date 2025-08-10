Maestros de Montevideo resolvieron paro en escuelas este lunes por agresión a docente

Locales

El sindicato de maestros de Montevideo resolvió un paro de 24 horas este lunes, tras la agresión a una docente registrada el viernes pasado, según informó Telemundo (Canal 12).

La decisión de Ademu en su filial de Montevideo fue tomada en una asamblea realizada este domingo. Según señaló Ademu Montevideo, la resolución se tomó sobre las 20:30.

Paola López, secretaria general de Ademu Montevideo, dijo a radio Montecarlo que la medida será por 24 horas, y señaló que afectará a escuelas y jardines de la capital. Sostuvo también que es en el marco de la medida que suele tomar el sindicato ante agresiones físicas a docentes.

Según dijo, la agresión fue a una maestra directora de la Escuela N° 65, de la Ciudad Vieja.

“Entendemos que hay cuestiones que no se puede dejar sin denunciarlas, y para nosotros el paro es una herramienta de denuncia, de solidaridad con la docente que vivió esta situación. Y convocamos a la opinión pública que a entender que los diálogos y comprender las realidades que se viven tienen que manejarse por otros mecanismos que no es justamente el ejercicio de la violencia”, sostuvo.





El martes 12 está previsto otro paro, convocado por el Pit-Cnt, y al que adhieren por 24 horas varios gremios educativos, desde la Federación Uruguaya de Magisterio, a la Federación Nacional de Profesores y los trabajadores de la enseñanza privada (Sintep). Los sindicatos de la enseñanza reclaman por mayor presupuesto para la educación.

