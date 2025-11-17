Maersk alerta sobre presión operativa y productividad reducida en puerto de Montevideo

Economía

El gigante naviero Maersk realizó un reporte sobre la coyuntura de los puertos de América Latina, en el que señala la presión operativa en algunas de las terminales, como Santos, Montevideo y Río Grande.

“Las operaciones en Montevideo se han reanudado tras varios días de huelga debido a la superposición de las llegadas de los buques y el retraso en el tránsito por el canal; sin embargo, la productividad del atracadero permanece en aproximadamente el 50%, afectada por la implementación continua de nuevos sistemas”, dice el informe fechado el 7 de noviembre.

“Montevideo opera actualmente bajo una regla de primera entrada, primera salida hasta que la línea se estabilice (2-3 días de tiempo de espera para buques en ventana) y Río Grande sigue estando muy restringido, operando únicamente en condiciones de BW, sin una recuperación significativa esperada antes de finales de año”, agrega.

El informe también aborda distintos cuellos de botella que enfrenta el sector marítimo, y uno de los aspectos mencionados es que los equipos de logística comenzaron a integrar grandes modelos de lenguaje para simular escenarios de demanda y de ese modo poder “optimizar los flujos de inventario mucho antes de la temporada alta”.

“Las empresas de Argentina, Brasil y Colombia están mejorando la precisión de las previsiones de la demanda y reduciendo los ajustes de última hora que antes llevaban a ineficiencias y a un aumento de los costos”, dice el reporte.

