Internacionales

Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes ante la Justicia de Estados Unidos

El líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de todos los cargos en su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos, tras haber sido detenidos y trasladados a Nueva York en una operación internacional el pasado sábado.

Maduro enfrenta acusaciones de narcotráfico y corrupción, mientras que Flores también fue incluida en el proceso por presunta participación en actividades ilícitas. Ambos compararon ante una corte federal y rechazaron los cargos en su totalidad.

Se espera que el proceso judicial tome relevancia internacional, mientras en Venezuela se intensifican las manifestaciones a favor y en contra del expresidente. Desde Caracas, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que “más temprano que tarde, volverán a Venezuela”.

La defensa de Maduro calificó la detención como una “violación del derecho internacional”, mientras que Washington sostiene que la operación se realizó conforme a tratados vigentes y en colaboración con organismos multilaterales.

