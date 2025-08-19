Maduro despliega 4,5 millones de milicianos en Venezuela para hacer el país "inexpugnable"

Internacionales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos a lo largo del territorio nacional, como parte de su “plan de paz” destinado a garantizar la tranquilidad interna y la soberanía nacional ante eventuales amenazas externas.

Durante una reunión televisada con gobernadores y alcaldes del país, el mandatario explicó que este despliegue abarca “toda la capacidad miliciana del territorio y por sectores”, en lo que calificó como “otro elemento clave del plan para Venezuela”. Según detalló, la operación se ejecutará “palmo a palmo” en todo el país.

“La milicia tiene dos componentes: el territorial y los cuerpos de combatientes. (...) Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura”, expresó el presidente bolivariano, quien además aseguró que el objetivo es convertir a Venezuela en un territorio ‘inexpugnable’.

Maduro subrayó que estas milicias estarán “preparadas, activadas y armadas”, e indicó que seguirá adelante con la activación de milicias campesinas y obreras, desplegadas en fábricas, campos y centros de trabajo en todo el país.

“Ningún imperio va a tocar la tierra sagrada de Venezuela”, advirtió.

Un anuncio en contexto de tensión con EE.UU.

El anuncio de Maduro se da pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos aumentara la recompensa por información que conduzca a su arresto, elevándola de 25 a 50 millones de dólares.

Según informó el Departamento de Justicia estadounidense, esta decisión se basa en investigaciones de la DEA (Administración de Control de Drogas), que incautó más de 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus aliados, así como siete toneladas adicionales directamente relacionadas con el mandatario.

En total, se estima que la justicia estadounidense confiscó más de 700 millones de dólares en activos relacionados con Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos de lujo y otros bienes.

Mientras tanto, Maduro refuerza su narrativa de defensa nacional, afirmando que su plan busca garantizar la paz frente a “amenazas imperiales” y consolidar el poder popular mediante las estructuras de la Milicia Bolivariana, un cuerpo civil-militar creado en 2008 como parte del sistema de defensa integral.

