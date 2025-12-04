Maduro confirma una "cordial" llamada con Trump pese a tensiones por ataques en el Caribe

Internacionales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que mantuvo una conversación telefónica "cordial" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de fuertes tensiones diplomáticas y militares entre ambos países. El contacto se habría producido hace menos de dos semanas, en medio de la polémica por los ataques del Pentágono a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico, que han dejado más de 80 muertos.

"Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive puedo decir que fue cordial", aseguró Maduro en declaraciones transmitidas por la cadena estatal VTV. Agregó que, si este diálogo abre la puerta a un acercamiento diplomático, será bienvenido: “Porque siempre buscaremos la paz”.

La conversación fue confirmada previamente por Trump en declaraciones generales, aunque sin dar detalles. Desde el Despacho Oval, el mandatario republicano se mostró inquebrantable respecto a la operación militar, afirmando su respaldo total al ataque contra las embarcaciones y defendiendo la decisión de atacar a los sobrevivientes de un primer bombardeo que dejó once muertos.

"Quienesquiera que los piloten son culpables de intentar matar gente en nuestro país", declaró Trump, justificando la acción ordenada por el almirante Frank Bradley y respaldada "al cien por cien" por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Entre la diplomacia forzada y la lógica de guerra

El contacto directo entre los mandatarios se produce en uno de los momentos más delicados de la relación bilateral en los últimos años. Aunque Venezuela y Estados Unidos no han restablecido plenamente relaciones diplomáticas, las tensiones habían menguado tras el levantamiento parcial de sanciones petroleras y la mediación internacional para permitir elecciones en el país sudamericano.

Sin embargo, las recientes operaciones militares estadounidenses en el Caribe —bajo el argumento de destruir “narcolanchas” vinculadas a carteles internacionales— han generado una nueva escalada, especialmente por la decisión de atacar embarcaciones en las que habría habido supervivientes tras un primer ataque. Caracas ha denunciado los hechos como ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho internacional.

Las declaraciones de Trump, que sugieren que estas acciones podrían extenderse también a tierra firme, no hacen más que aumentar la preocupación en la región.

Con información de agencias.