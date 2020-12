Maduro aseguró que dejará la Presidencia si la oposición gana las elecciones legislativas

Internacionales

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro aseguró este martes que dejará su cargo si el Partido Socialista Unido de Venezuela al que pertenece pierde las elecciones legislativas en su país.

"He pensado muy bien. Soy un guerrero y un combatiente. Nunca me he rendido ni nunca me rendiré. Javier Bertucci, Henri Falcón, Bernabé Gutiérrez, a toda la oposición le digo: ¡Acepto el reto! ¡El domingo que viene acepto el reto! Vamos a ver quien gana. Si ganamos nosotros, vamos pa´ lante. Pero también tengo que decir al pueblo que dejó mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia. Si la oposición gana las elecciones ya no me quedaré más aquí", dijo el mandatario en un discurso televisado previo a los comicios del domingo 6 de diciembre.

La oposición dijo que las elecciones del #6Dic de 2020, son un plebiscito ¡Acepto el Reto! Vamos a ver quién gana, si ganamos; seguiremos hacia adelante, pero si perdemos la Asamblea Nacional, me voy de la Presidencia de la República. ¡Mi destino está en manos del Pueblo! pic.twitter.com/PnH6TTOWXq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 2, 2020

"Ya basta, cinco años más (su período culmina en 2025) con la oposición dirigiendo la Asamblea no. Así no. Si la oposición saca más votos que nosotros, ya tomaremos otro camino. Asumo el reto, lo asumo con valentía. No le tengo miedo al reto y vamos a tener un gran triunfo de la revolución bolivariana, da la patria de Bolívar, de las fuerzas de Chávez", prosiguió.

Sin embargo, el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, advirtió este miércoles que el régimen de Maduro "quiere aniquilar" las alternativas democráticas del país con las elecciones legislativas.

"A Maduro no le interesa la legitimidad" del proceso electoral, ya que lo que busca es "aniquilar toda alternativa democrática en Venezuela", aseguró Guaidó en una audiencia por videoconferencia, desde Caracas, con la comisión de Exteriores del Senado francés.

Insistió en que los comicios del domingo tendrán lugar en "ausencia de condiciones democráticas", sin una supervisión internacional adecuada y en medio de "violaciones de derechos humanos" constatadas de forma repetida por Naciones Unidas.

El Parlamento Europeo anunció hoy en Bruselas que no enviará observadores a las elecciones, que no son reconocidas ni por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Guaidó afirmó que además las elecciones, boicoteadas por la oposición, se producen en medio de una situación de gran carestía en la que el Gobierno usa la alimentación "como un arma" contra la población.

"La mayor red de distribución de alimentos es el Gobierno a través de los subsidios", recalcó el dirigente opositor, quien también recordó que hay más de 300 presos políticos en el país.

Un contexto, resumió, en el que las elecciones del domingo no tienen las necesarias garantías democráticas.

Por ello, pidió a la comunidad internacional que ayude a su país a "recuperar la democracia", frente a un régimen que "ha intentado confundir a la opinión internacional" con estos comicios.

Con información de EFE