Maduro, Bolsonaro y otros mandatarios lamentaron la muerte de la primera dama uruguaya

La primera dama uruguaya, María Auxiliadora Delgado, falleció en la pasada madrugada producto de un ataque al corazón, a los 82 años de edad. Su pérdida unió a todo el sistema político uruguayo, que recordó su solidaridad y generosidad y muchos líderes políticos se presentaron en su velatorio, que se realizó esta mañana en Martinelli.

Las condolencias por la pérdida de la esposa del presidente Tabaré Vázquez también llegaron del exterior.

El presidente boliviano, Evo Morales, lamentó la noticia en su cuenta de Twitter: "Bolivia les acompaña en este momento de dolor", escribió. Lo mismo hizo el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro: "Le expreso al presidente Tabaré Vázquez y a su familia mis más sinceras condolencias y mi profundo sentimiento de pesar".

Carlos Alberto Quesada, el presidente de Costa Rica, también envió un saludo solidario: "Paz para su familia y mis condolencias al pueblo uruguayo".

Por su parte, la Cancillería de Venezuela escribió un comunicado referido a la triste noticia: "Nicolás Maduro Moros en nombre del Gobierno y Pueblo venezolano, expresa sus más sentidas palabras de condolencias al presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez y a sus hijos Ignacio, Álvaro, Javier y Fabián, por el sensible fallecimiento de la señora María Auxiliadora Delgado de Vázquez, primera dama de la República.

Asimismo, expresa a los allegados de la familia Vázquez Delgado y a todo el pueblo de Uruguay sus sentimientos de pesar por tan lamentable pérdida.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela eleva sus oraciones por el alma de la señora María Auxiliadora Delgado de Vázquez, al mismo tiempo ratifica su profundo respeto y parlabras de consuelo a la familia Vázquez Delgado, esperamos que el amor y la palabra de Dios les acompañen en estos momentos difíciles", finaliza.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue concreto en su saludo, dirigido al jerarca uruguayo: "Un inmenso abrazo, Tabaré querido".

También manifestó su pesar el candidato a la Presidencia de Argentina, Alberto Fernández: "Quiero enviarle un abrazo y mis condolencias a mi querido amigo y presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez. Hago extensivo mi pesar y mi afecto a su familia".

Nuestras condolencias al Señor Presidente y su familia por el fallecimiento de María Auxiliadora Delgado. QEPD.



Very sad to hear of the death of Maria Auxiliadora Delgado, wife of President Vázquez. Our condolences to all the family. RIP.@SCpresidenciauy pic.twitter.com/zGN0wZ5ud5