Macron: “Rusia es un adversario; no estamos en guerra, estamos preparados para responder”

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este jueves que el conflicto en Ucrania representa una amenaza “existencial” para Europa y reiteró que “Rusia no puede y no debe ganar la guerra”.

“Nunca pasaremos a la ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa” de combatir a Rusia, pero no hay que “descartar opciones”, agregó Macron durante una entrevista en las cadenas France 2 y TF1.

“Esta guerra [de Ucrania] es existencial. No podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Putin es responsable de la guerra. Estaremos dispuestos a tomar las decisiones necesarias para que Rusia nunca gane. Para tener paz no hay que ser débil. Haremos todo lo necesario para lograr nuestro objetivo. Si Rusia ganara, la vida de los franceses cambiaría. Ya no tendríamos seguridad en Europa. La credibilidad de Europa se reduciría a cero ¿Qué seguridad tendrían los europeos?”, dijo el presidente galo.

En febrero, el mandatario generó una controversia nacional e internacional cuando no descartó el envío de tropas a Ucrania, una opción que rechazan una mayoría de franceses, según los sondeos.

De hecho, el diario parisino Le Monde informó que Macron reconoció en una conversación privada en febrero que deberá ordenar el envío de tropas si sigue así el curso de la guerra. “El año que viene tendré que enviar chicos a Odesa”,

Para aclarar su posición, el jefe de Estado de la única potencia nuclear de la Unión Europea (UE) aceptó una entrevista televisada en horario de máxima audiencia.

Si la Rusia del presidente Vladimir Putin “gana la guerra”, “ya no tendremos seguridad” en Europa y la “credibilidad” del continente “se reducirá a cero”, agregó.

Por ello, frente a la “escalada” de Moscú, los occidentales “debemos decir que estamos dispuestos a responder”, aseguró el mandatario.

“Si la situación se degrada, estaremos listos (...) para que Rusia no gane nunca” en Ucrania, sentenció.

Rusia lanzó en febrero de 2022 una invasión de Ucrania y, tras varios reveses, consiguió recuperar la iniciativa en las últimas semanas, en parte debido a la falta de impulso de la ayuda occidental a Kiev.

Putin presenta el conflicto como una guerra contra las potencias occidentales en la que Rusia se juega su supervivencia.

La guerra en Ucrania centrará la reunión prevista el viernes en Berlín entre Macron y los jefes de gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y Polonia, Donald Tusk.

A semejanza que el hecho con Ucrania, un acuerdo con Moldavia

La semana pasada, al igual que lo hizo con el gobierno de Kiev, Macron, y la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, formalizaron la firma de dos acuerdos de cooperación en el terreno militar y económico que buscan proteger a esa pequeña república del este de Europa frente al riesgo de extensión de la agresión rusa en Ucrania.

“Francia y la Unión Europea están a su lado para ayudar a Moldavia a cumplir su destino europeo”, subrayó Macron en un acto en el Palacio del Elíseo de París, donde ministros de sus respectivos países rubricaron los dos acuerdos.

El presidente francés explicó que con esos acuerdos Francia contribuye “en el terreno bilateral a esta acción colectiva en favor del refuerzo de la soberanía y de la seguridad” de Moldavia y dará “un marco estable al refuerzo de nuestra cooperación”.

El acuerdo de defensa prevé la apertura “en los próximos meses” de una misión francesa en Chisiniau, la capital de Moldavia, que tendrá carácter permanente para trabajar en la formación, el entrenamiento y la interoperatividad de las fuerzas armadas.

“No es más que una primera etapa que se completará con nuevas cooperaciones, por ejemplo en la lucha contra la desinformación y los ciberataques”, según Macron.

El convenio económico establece “una hoja de ruta bilateral” que identifica proyectos de futuro con la intención de desarrollarlos conjuntamente.

El presidente francés justificó estos nuevos instrumentos de cooperación ante las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania cuyas repercusiones “continúan amenazando la estabilidad de toda Europa y particularmente de Moldavia”.

A ese respecto, señaló que Moldavia “ha tenido que afrontar violaciones inaceptables de su espacio aéreo por drones y misiles rusos”, pero también a “campañas de desinformación” y “tentativas de injerencia que tratan de dividir claramente la sociedad moldava y socavar la confianza de la población en las instituciones democráticas”.

“La realidad democrática de Moldavia -añadió-, su aspiración a un futuro europeo, como el de Ucrania, representa en realidad un desafío para la Rusia de Vladimir Putin al desplegar a sus puertas un modelo diferente de adoctrinamiento, el asesinato de opositores políticos, el revisionismo histórico, la vigilancia de la sociedad y la guerra imperialista frente al vecino”.

Sandu, por su parte, agradeció a Francia, que ha estado al lado de Moldavia durante los dos años de guerra en Ucrania mientras el país progresa en su camino “hacia la adhesión a la Unión Europea”, un proceso abierto por los líderes de los Veintisiete el pasado mes de diciembre.

La presidenta moldava avisó de que actualmente Ucrania “es la línea de frente en la batalla por Europa”, por todo lo pidió defenderse “en tanto que Europeos” y por eso mismo “la seguridad común está en juego en Ucrania”.

“Si no lo detenemos -continuó refiriéndose a Rusia-, el agresor seguirá y la línea del frente se situará más cerca de nosotros y de ustedes”.

Por eso pidió a los europeos que presenten “un frente unido” e insistió en que “ahora no hay nada más urgente que ayudar a Ucrania a detener al agresor” porque los moldavos saben “que las ambiciones expansionistas del Kremlin no van más allá de Ucrania y las acciones agresivas de Rusia para socavar la democracia en Moldavia son la prueba”.

Estos acuerdos bilaterales en materia de defensa y de desarrollo económico se han suscrito a imagen de los que varios países europeos, como la misma Francia, pero también Alemania y el Reino Unido, han firmado con Ucrania.

Se trata de dar un respaldo concreto en esos ámbitos sabiendo que su entrada en la Unión Europea y en la OTAN no es posible a corto y tal vez a medio plazo, sobre todo en la situación de guerra actual.

Con información de AFP y EFE